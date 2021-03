Real & Barça an Konaté dran

Ibrahima Konaté hat es auf die Listen der ganz großen Klubs geschafft. Nachdem der Innenverteidiger von RB Leipzig zuletzt schon bei Manchester United und dem FC Arsenal gehandelt wurde, nennt die ‚as‘ nun auch die spanischen Großkaliber Real Madrid und FC Barcelona als Interessenten.

Bei Real sei insbesondere Trainer Zinedine Zidane ein Konaté-Fan. Im Sommer könnte in der Innenverteidigung der Königlich ein Umbruch anstehen. Die Verbleibe von Raphaël Varane (27) und Sergio Ramos (34) sind unsicher. David Alaba (28) vom FC Bayern soll ablösefrei kommen – doch auch Barça ist am Österreicher interessiert.

Konaté könnte womöglich zum nächsten Streitobjekt werden. In Leipzig besitzt der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2023, im Sommer 2022 soll eine Ausstiegsklausel greifen. Dass RB den hochtalentierten, aber auch verletzungsanfälligen Franzosen in diesem Sommer verkauf will, ist derweil unwahrscheinlich. Schließlich verliert man schon Landsmann Dayot Upamecano (22) an die Bayern.