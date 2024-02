Schwarz: „Gab die eine oder andere Option“

Sandro Schwarz hat Stellung zu seiner Wahl für die New York Red Bulls bezogen. Auf Nachfrage des ‚kicker‘ erklärt der 45-Jährige: „Es gab auch die eine oder andere Option, nach dem ersten Gespräch mit den Red-Bulls-Verantwortlichen war für mich aber klar: Es fühlt sich sehr gut an. Wie man hier Fußball spielen lassen möchte, welche Qualität an Führungspersonal schon im Klub ist, das passt alles sehr gut und hat mir die Entscheidung leicht gemacht“.

Dabei sei es nicht entscheidend, „in welcher Liga der Klub spielt“, so Schwarz weiter. In Deutschland trainierte er zuvor Mainz 05 und Hertha BSC. In Moskau arbeitete der frühere Mittelfeldspieler für Dinamo, nun steht er in New York an der Seitenlinie. Dennoch habe er keine besondere Präferenz für die Metropolen dieser Welt, versichert Schwarz: „Die Frage ist total berechtigt, aber es ist nicht geplant. Wir haben uns nicht den nächsten Klub wegen der Stadt ausgesucht. Umgekehrt war es so, dass der Klub einfach gepasst hat und wir danach festgestellt haben, dass es auch ein besonderer Standort ist.“