PSG bestätigt Camavinga-Interesse

Mit einer hervorragenden Debütsaison in der Ligue 1 bei Stade Rennes hat das erst 17-jährige Mittelfeld-Talent Eduardo Camavinga das Interesse vieler europäischer Spitzenklubs auf sich gezogen. In der französischen TV-Sendung ‚Canal Football Club‘ auf ‚Canal+‘ unterstrich Leonardo das Interesse von Paris St. Germain. „Er ist ein Spieler, den wir beobachten. Er hat sehr gut angefangen und ist sehr talentiert“, bestätigt der PSG-Sportdirektor.

Leonardo hat die Hoffnung, dass der Preis für den Mittelfeldspieler deutlich gefallen ist: „Sein Preis betrug 90 Millionen Euro, heute viel weniger wegen COVID-19.“ In diesem Sommer steht aber wohl kein Wechsel mehr an. Camavinga hatte zuletzt angekündigt, in der nächsten Saison weiterhin für Rennes spielen zu wollen und den Wechselgerüchten damit vorerst den Riegel vorgeschoben.