„Keine Reue“: El Ghazi sorgt für neue Kontrovese – Mainz reagiert

Der Zwist zwischen Mainz 05 und Anwar El Ghazi bezüglich dessen öffentlich zur Schau gestellter Position im Nahost-Konflikt ist neu aufgeflammt. Grund dafür ist ein neues Statement des Niederländers auf seinem Instagram-Kanal am heutigen Mittwoch. Dort zeigt der 28-Jährige nur zwei Tage nach der von Mainz vermeldeten Rehabilitation wenig Reue.

El Ghazi distanziert sich zwar zunächst von jeglicher Form der Gewalt, schreibt aber gleichzeitig auch: „Ich bereue meine Position nicht und habe auch keine Gewissensbisse. Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe heute und immer bis zu meinem letzten Atemzug für die Menschheit und die Unterdrückten.“

„Mit Überraschung und Unverständnis“, nehmen die 05er in einer offiziellen Mitteilung die erneuten Äußerungen von El Ghazi zur Kenntnis. Der Bundesligist kündigt zudem an: „Der Verein wird den Sachverhalt juristisch prüfen und dann bewerten. Der Spieler hat sich am Montag krankschreiben lassen und ist aktuell nicht im Trainingsbetrieb.“