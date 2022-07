City verleiht Steffen

Manchester City gewährt seinem Torwart Zack Steffen (27) Spielpraxis in der zweiten englischen Liga. Die Skyblues vermelden das Leihgeschäft mit dem FC Middlesbrough offiziell. Eine Spielzeit lang wird der US-Amerikaner, in der Saison 2019/20 im Tor von Fortuna Düsseldorf, bei Boro zubringen.

Damit macht Steffen Platz für Stefan Ortega, der als Citys neue Nummer zwei nun unangefochten ist. Der 29-Jährige wechselte ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum englischen Meister.

We can confirm that @zacksteffen_ has joined Middlesbrough on loan for the 2022/23 season.



Wishing you all the best, Zack 💙