Darmstadt: Pfeiffer-Ersatz kommt aus Stuttgart

Bei Darmstadt 98 war Patric Pfeiffer in der vergangenen Saison in der Abwehrzentrale gesetzt. Bitter für den Aufsteiger: Der 23-Jährige ist zum FC Augsburg gewechselt. Um die wichtige Stelle in der Innenverteidigung neu zu besetzen, bedienen sich die Lilien nun beim VfB Stuttgart.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird sich Matej Maglica den Darmstädtern anschließen. Der 24-Jährige komme auf Leihbasis von den Schwaben. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, bleibt offen.

Maglica war vor einem Jahr vom VfB zum FC St. Gallen in die Schweiz gewechselt. Vor kurzem machten die Schwaben aber von einem Rückkaufrecht Gebrauch und holten den Kroaten für kolportierte 450.000 Euro zurück. Nun geht es für den 24-Jährigen offenbar in Darmstadt weiter.

Update (16:06 Uhr): Die Klubs haben das Leihgeschäft mittlerweile offiziell bestätigt. Maglica wird in der Saison 2023/24 in Darmstadt spielen. Der 24-Jährige erklärt: „Ich habe hier in den Gesprächen mit den Verantwortlichen auf Anhieb sehr viel Wertschätzung gespürt. Ich habe einfach Lust, hier zu sein und für die Lilien spielen zu dürfen. Ich freue mich schon jetzt auf den Start der Saison.“