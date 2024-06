Köln verlängert mit U17-Weltmeister

Der 1. FC Köln hat den Vertrag von Toptalent Fayssal Harchaoui verlängert. Wie die Domstädter mitteilen, bleibt der 18-Jährige dem FC langfristig treu. „Wir sind sehr glücklich, dass Fayssal seine sportliche Zukunft langfristig beim FC sieht und die nächsten Entwicklungsschritte seiner noch jungen Karriere mit uns gemeinsam gehen wird. Fayssal ist nicht nur ein sehr talentierter Spieler, er ist auch ein sehr reflektierter, bodenständiger und selbstbewusster Charakter. Das sind gute Voraussetzungen, um hier zum Profi zu reifen“, so Köln-Geschäftsführer Christian Keller.

Harchaoui war Teil der U-17 Nationalmannschaft, die sich 2023 sensationell zum Weltmeister krönte. Der defensive Mittelfeldspieler freut sich auf die nächsten Jahre am Geißbockheim: „Ich bin ein Kölner Junge und für mich gibt es nichts Schöneres, als für diesen großen Verein zu spielen. Ich möchte mit starken Leistungen und einer guten Entwicklung das Vertrauen in mich zurückzahlen.(…) Mein Traum ist es, irgendwann im RheinEnergieStadion vor so vielen Fans aufzulaufen und ich werde alles dafür geben, damit der irgendwann in Erfüllung geht.“