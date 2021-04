HSV: Boldt & Co. sollen bei Nichtaufstieg bleiben

Beim Hamburger SV soll es im Falle einer verpassten Bundesliga-Rückkehr in diesem Jahr keine personellen Konsequenzen geben. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ will der Aufsichtsrat der Rothosen an der Sportlichen Führung um Sportvorstand Jonas Boldt, Sportchef Michael Mutzel und Cheftrainer Daniel Thioune festhalten.

Das Trio soll auch in einer vierten Spielzeit in der zweiten Liga die Geschicke beim Nordklub leiten. Boldt verlängerte erst im November seinen Vertrag vorzeitig bis 2023, Mutzel setzte rund einen Monat später seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt. Auch Thiounes Job ist trotz der durchwachsenen Form der vergangenen Wochen gesichert, er bekam unlängst von Boldt das Vertrauen ausgesprochen. In Liga zwei belegt der HSV derzeit den dritten Tabellenplatz.