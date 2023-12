Überraschung: Varane-Comeback bei Real?

Real Madrid beschäftigt sich allem Anschein nach mit einer Rückholaktion von Raphaël Varane. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Madrilenen eine Verpflichtung des Franzosen aufgrund des Kreuzbandrisses von David Alaba „ernsthaft“ in Erwägung ziehen.

Bei Manchester United steht Varane ohnehin auf dem Abstellgleis. Vor rund zweieinhalb Jahren war der 30-Jährige noch für rund 70 Millionen Euro von Real ins Old Trafford gewechselt. Mittlerweile spielt er bei United aber keine große Rolle mehr: In der Liga stand der 93-fache Nationalspieler erst fünfmal in der Anfangsformation von Trainer Erik ten Hag, zu wenig für die Ansprüche des Weltmeisters von 2018.

Zudem sickerte erst kürzlich durch, dass Varanes Kontrakt bei den Red Devils statt 2025 bereits am Ende der Saison ausläuft. Auch der FC Bayern beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit dem 1,91-Meter-Mann. Gut möglich, dass der Rekordmeister in der Causa leer ausgeht, immerhin gewann Varane mit den Königlichen viermal die Champions League und ist bestens mit den spanischen Gegebenheiten vertraut.