Jahanbakhsh weckt Interesse in Deutschland

Die Bundesliga könnte vielleicht bald einen weiteren WM-Spieler begrüßen. Gegenüber dem griechischen Newsportal ‚sdna.gr‘ bestätigt der Berater von Alireza Aahanbakhsh, dass Vereine aus Deutschland Interesse angemeldet haben. „Neben Panathinaikos gibt es noch einen weiteren griechischen Klub, der an Alireza interessiert ist, zusammen mit Teams aus den USA und Deutschland“, so Amir Hashemi.

Um welche Klubs es konkret bei den Vertretern aus Deutschland und den Vereinigten Staaten geht, verrät Hashemi nicht. Jahanbakhsh steht noch bis 2025 in Rotterdam unter Vertrag. Für den iranischen Nationalspieler wäre ein Wechsel in die Bundesliga der zweite Ausflug in eine der Top5-Ligen. Von 2018 bis 2021 war der 29-Jährige bei Brighton & Hove Albion aktiv.

