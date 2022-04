Lewandowski angeboten: Zahavi erhöht Druck auf Bayern

Pini Zahavi bietet Robert Lewandowski aktiv bei anderen Klubs an. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, ruft der Star-Berater „fast täglich“ beim FC Barcelona an und lässt dabei seine guten Beziehungen zu Präsident Joan Laporta spielen. Auch bei Paris St. Germain soll Zahavi schon vorstellig geworden sein und erfragt haben, was sein Klient dort verdienen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit diesen Zahlen wolle Zahavi dann in den kommenden Verhandlungen mit dem FC Bayern kokettieren. Lewandowskis Vertrag in München läuft 2023 aus und soll verlängert werden. Schon jetzt ist der 33-Jährige der Topverdiener in München. Womöglich will Zahavi aber noch mehr Geld für die Tormaschine herausschlagen. Die Aktivitäten des Israelis machen die Bayern-Führung jedenfalls schonmal „richtig nervös“, so ‚Bild‘-Reporter Christian Falk.

Gerücht um Sesko

Unterdessen haben die Bayern mit Benjamin Sesko für die Zukunft einen anderen Mittelstürmer auf dem Radar. Die slowenische Zeitung ‚Delo‘ brachte den 18-Jährigen von RB Salzburg zuletzt mit mehreren Topklubs in Verbindung, darunter auch die Bayern und Borussia Dortmund. Laut der ‚Bild‘ finden die Bayern das Talent „interessant“, eine Verpflichtung sei aber erst in der mittelfristigen Zukunft ein Thema.