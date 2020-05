Serie A stimmt für Neustart Mitte Juni

In der Serie A könnte ab Mitte Juni der Ball wieder rollen. Auf der heutigen Videkonferenz der italienischen Profiklubs einigte sich die Mehrheit der Klubs auf eine Fortsetzung der Liga ab dem 13. Juni. In den kommenden Tagen wird erwartet, dass die italienische Regierung grünes Licht für den Liga-Vorschlag gibt.

Sportminister Vincenzo Spadafora kündigte heute an, dass die FIGC alle Anforderungen des wissenschaftlichen Komitees akzeptiert. Bereits ab dem 18. Mai können die Serie-A-Teams in Kleingruppen das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Noch zwölf Spieltage sind in der italienischen Meisterschaft auszuspielen. Bis zum 2. August soll die Saison beendet werden.