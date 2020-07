Chelsea: Pedro verabschiedet sich

Weltmeister Pedro hat sich vom FC Chelsea verabschiedet. Nach dem 2:0 Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League schrieb der 32-jährige Flügelstürmer auf Social Media: „Das war mein letztes Spiel an der Stamford Bridge“ und bedankte sich bei den Fans.

Pedros Vertrag in London läuft nach fünf Jahren, 205 Spielen, 43 Toren und drei Titeln aus. Im FA Cup-Finale am Samstag gegen den FC Arsenal sowie beim Champions League-Achtelfinale beim FC Bayern eine Woche später wird der Spanier noch das Chelsea-Trikot tragen. Im Anschluss könnte es zur AS Rom gehen.

My last game at Stamford Bridge. Thanks to every fan for your support through this years, to the club for giving me the chance of being a Blue and to my teammates. You'll be in my heart forever. Now let's fight for FA Cup trophy!!! BIG BLUE FAMILY 👏🏻💙🔝 @ChelseaFC #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/vwFKmnWfbx