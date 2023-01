BVB geht leer aus: Gloukh nach Salzburg

Das israelische Toptalent Oscar Gloukh wird sich RB Salzburg anschließen. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der 18-Jährige bereits seinen Medizincheck in der Mozartstadt absolviert. Noch am heutigen Freitag werde er seinen Vertrag unterschreiben.

Zuletzt zeigte auch Borussia Dortmund Interesse am jungen Spielmacher von Maccabi Tel Aviv. In der aktuellen Saison war Gloukh in 17 Spielen in der israelischen Liga an zwölf Toren direkt beteiligt.

