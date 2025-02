Werder & Freiburg beobachten Spielmacher Seidl

Simon Seidl (22) hat sich über die österreichische Bundesliga hinaus einen Namen gemacht und steht sowohl beim SV Werder Bremen als auch beim SC Freiburg auf dem Zettel. Wie die ‚Salzburger Nachrichten‘ und ‚Sky Sports Austria‘ übereinstimmend berichten, ist der Mittelfeldspieler vom FC Blau-Weiß Linz vor allem auch bei Rapid Wien ein Thema. Dort spielt seit 2023 Seidls Bruder Matthias. Der 24-Jährige war bereits vor zwei Jahren von Blau-Weiß Linz zu Rapid gewechselt. Da die Brüder gerne wieder zusammenspielen würden, soll Rapid derzeit die besten Karten auf die Verpflichtung haben.

Seidl kann im Mittelfeld mehrere Positionen besetzen. Für die Linzer lief der Rechtsfuß in dieser Saison schon als Rechtsaußen, offensiver Mittelfeldspieler und Achter auf. Dabei gelangen dem österreichischen U21-Nationalspieler in 19 Einsätzen sechs Torbeteiligungen. Sowohl in Bremen als auch in Freiburg würde Seidl auf österreichische Mitspieler treffen. Beim SC auf Philipp Liehnhart, Michael Gregoritsch und Junior Adamu, bei Werder auf Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll.