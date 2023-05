VfB Stuttgart: Neue Nummer eins an der Angel?

Weder Fabian Bredlow (28) noch Florian Müller (25) gaben dem VfB Stuttgart in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die nötige Stabilität zwischen den Pfosten. Auch ein Grund dafür, weshalb die Schwaben in der Relegation am Donnerstag und Montag gegen den Hamburger SV um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Längst schaut man sich am Wasen nach einer neuen Nummer eins im Tor um. Einen neuen Kandidaten bringen die ‚Salzburger Nachrichten‘ ins Spiel. Laut der Tageszeitung ist Philipp Köhn von RB Salzburg ein heißer Kandidat. Der 25-jährige gebürtige Dinslakener würde gerne in die Bundesliga wechseln.

Lese-Tipp

Freiburg: Der Preis für Adamu

Als mögliche Ablöse steht ein einstelliger Millionenbetrag im Raum. Immens viel Geld für den VfB – der aber immerhin auch eine große Baustelle schließen muss. Klar ist: Finanzierbar wäre Köhn (Vertrag bis 2025), wenn überhaupt, nur im Falle des Klassenerhalts. Auch Bayer Leverkusen soll schon angeklopft haben.