Paukenschlag: Kolo Muani vor Unterschrift bei PSG

Paris St. Germain kann wohl schon in Kürze einen Haken hinter die Personalie Randal Kolo Muani machen. Nach Informationen von ‚RMC‘ wird der pfeilschnelle Stürmer an der Seine unterschreiben. Der für gewöhnlich gut informierte Radiosender berichtet zudem, dass Kolo Muani zur Stunde den Medizincheck in Paris absolviert. Nach FT-Informationen erhält der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durchaus überraschend, schließlich galt der Deal am späten Freitagnachmittag noch als geplatzt. Eintracht Frankfurt kassiert mit dem Verkauf des Topstürmers ordentlich ab, das steht fest. Fabrizio Romano zufolge beläuft sich das endgültige Ablösepaket auf 90 Millionen Euro, 75 Millionen sollen als Sockelablöse fließen. ‚Sky‘ nennt 95 Millionen Euro als Gesamtvolumen.

Lese-Tipp

PSG bleibt dran: Neues Angebot für Kolo Muani?

Von Wunschsumme abgerückt

Für den Franzosen hatte die Eintracht bislang 100 Millionen gefordert. Sportvorstand Markus Krösche erwies sich in den Verhandlungen als harter Hund und beharrte bis zum letzten Tag auf die Megasumme. Bisherige Offerten aus Paris über 65 und 80 Millionen Euro stießen am Main auf taube Ohren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Ersatz für Kolo Muani kann die Eintracht nicht mehr verpflichten. Der Plan, im Gegenzug Hugo Ekitike (21) aus Paris zu bekommen, zerschlug sich im Laufe des heutigen Tages. Der Youngster hatte einem Wechsel in die Bankenmetropole abgesagt. Kolo Muani jedenfalls scheint mit seinem Trainingsstreik Mitte der Woche Erfolg zu haben. Der Nationalspieler der Equipe Tricolore blieb dem Abschlusstraining vor der Partie gegen Levski Sofia (2:0) fern, um einen Wechsel zu PSG zu erzwingen.