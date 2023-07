Verhandlungen laufen: Zweikampf um Nübel

Der Poker um die Dienste von Torwart Alexander Nübel hat Fahrt aufgenommen. Die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtete am heutigen Dienstagvormittag von finalen Verhandlungen mit einem Klub. Innerhalb der nächsten Tage könne der Deal unter Dach und Fach gebracht werden. FT hakte nach und erfuhr: Ganz so weit ist die Sache noch nicht vorangeschritten.

Zwar laufen in der Tat Gespräche, allerdings nicht nur mit einem, sondern mit zwei Vereinen. In beiden Fällen sind die Verhandlungen ergebnisoffen – ein baldiger Vollzug ist möglich, aber keine ausgemachte Sache. Nübel wird den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Ein Bankplatz hinter Manuel Neuer (37) kommt für den 26-jährigen Keeper, der die vergangenen zwei Jahre leihweise bei der AS Monaco verbracht hat, nicht in Frage.

