Leipzig: Openda mit Luft nach oben

Loïs Openda hat trotz seines starken Saisonstarts aus Sicht von Trainer Marco Rose noch Luft nach oben. Den belgischen Stürmer zeichne eine „gute Selbsteinschätzung“ aus, lobt Rose, lässt aber gleichzeitig wissen, dass er „noch nicht ganz zufrieden mit ihm“ sei. Es gebe „Situationen, in denen er den Ball mal nicht festmacht, was er muss, was wichtig ist für unser Spiel. Oder in denen er nicht den richtigen Moment findet, um sein Tempo in der Tiefe zu nutzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sechs Treffer hat der 38-Millionen-Neuzugang in seinen bisherigen acht Bundesligaspielen erzielt. Vor allem mit seinem Zug zum Tor und seinem enormen Antritt besticht der Rechtsfuß. Am Kombinationsspiel von RB Leipzig nimmt der 23-Jährige aber oft nur unzureichend teil. Den spielerischen Aspekt soll Openda laut Rose in den kommenden Wochen noch verbessern.