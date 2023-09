Kolodziejczak wechselt nach Paris

Timothée Kolodziejczak wird sich Paris FC anschließen. Wie der Verein bekanntgibt, hat der vereinslose 31-jährige Verteidiger einen Vertrag bis 2025 beim Hauptstadtklub unterschrieben. Lediglich der Medizincheck fehlt noch, um den Transfer in die zweite französische Liga perfekt zu machen.

Zuletzt stand Kolodziejczak beim FC Schalke 04 unter Vertrag, wo er allerdings nur in einem Spiel zum Einsatz kam. In der französischen Liga absolvierte der Franzose 188 Spiele und spielte unter anderem bei der AS St. Étienne, beim OGC Nizza und bei Olympique Lyon.