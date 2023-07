Gespräche laufen: Elvedi nach England?

Bis 2024 steht Nico Elvedi noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Dass der 26-jährige Innenverteidiger seinen Kontrakt erfüllt, ist eher unwahrscheinlich. Ungern will Borussia-Sportchef Roland Virkus mit Profis ins letzte Vertragsjahr gehen und riskieren, dass die Akteure die Fohlen ablösefrei verlassen.

Nach ‚The Athletic‘-Informationen führt der 47-fache Schweizer Nationalspieler Gespräche mit den Wolverhampton Wanderers. Dem Newsportal zufolge soll Elvedi weniger als umgerechnet 11,5 Millionen Euro kosten. Eine marktgerechte Einschätzung bei lediglich einem Jahr Restlaufzeit des Vertrags.

FT kann bestätigen, dass Verhandlungen laufen. Anders als in manchen englischen Medien berichtet, gab es aber noch keinen Durchbruch. Auch eine Unterschrift am heutigen Dienstag ist nicht realistisch, erfuhr FT aus dem Spielerumfeld. Die Wolves sind aktuell in der Pole Position, Gespräche mit anderen Vereinen laufen aber parallel weiter.