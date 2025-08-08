Menü Suche
Noch ein Torwart für Braunschweig

Eintracht Braunschweig ist noch nicht fertig für heute. Marko Rajkovacic (25) erhält einen Profivertrag beim bis zum Ende der Saison. Der 1,91 Meter große Schweizer war bis Ende Juni beim Schweizer Viertligisten FC Collina d’Oro aktiv.

Eintracht BS
ᴘɪᴀᴄᴇʀᴇ, ᴍᴀʀᴋᴏ!😍

Marko Rajkovacic hat einen Profivertrag bei den Löwen unterschrieben und bleibt Teil der Torhütergruppe! Der Keeper trainiert seit Vorbereitungsstart bei der Backhaus-Elf.

Glückwunsch, Marko! Wir freuen uns sehr für Dich!💪

#wirsindeintracht
