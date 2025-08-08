Noch ein Torwart für Braunschweig
Eintracht Braunschweig ist noch nicht fertig für heute. Marko Rajkovacic (25) erhält einen Profivertrag beim bis zum Ende der Saison. Der 1,91 Meter große Schweizer war bis Ende Juni beim Schweizer Viertligisten FC Collina d’Oro aktiv.
Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht BS @EintrachtBSNews – 17:24
ᴘɪᴀᴄᴇʀᴇ, ᴍᴀʀᴋᴏ!😍Bei X ansehen
Marko Rajkovacic hat einen Profivertrag bei den Löwen unterschrieben und bleibt Teil der Torhütergruppe! Der Keeper trainiert seit Vorbereitungsstart bei der Backhaus-Elf.
Glückwunsch, Marko! Wir freuen uns sehr für Dich!💪
#wirsindeintracht
Marko Rajkovacic hat einen Profivertrag bei den Löwen unterschrieben und bleibt Teil der Torhütergruppe! Der Keeper trainiert seit Vorbereitungsstart bei der Backhaus-Elf.
Glückwunsch, Marko! Wir freuen uns sehr für Dich!💪
#wirsindeintracht
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden