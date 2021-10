Tuchel: Serie A-Job wäre „reines Vergnügen“

Thomas Tuchel liebäugelt mit einem Engagement in der italienischen Serie A. „Es gibt eine schöne Verbindung zwischen mir und Italien“, sagte der Trainer des FC Chelsea auf dem Sportfestival in Trient, „Italien ist eine Fußballnation, in der man aufgrund der Qualität gut arbeiten kann.“ Und weiter: „Die Einstellung des italienischen Fußballs ist sehr taktisch. Es wäre ein reines Vergnügen für mich, in Italien zu arbeiten und die Atmosphäre dort zu spüren.“

Vorher dürfte Tuchel aber noch einiges mit den Blues vorhaben. Seit Januar ist der 48-Jährige bei Chelsea tätig, gewann prompt den Champions League-Titel und führte seine Mannschaft auf Rang vier der vergangenen Premier League-Saison. Tuchels Vertrag an der Stamford Bridge ist noch bis zum Sommer 2024 datiert.