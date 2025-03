Reyna vor Dortmund-Abflug – erster Topklub beißt an

Borussia Dortmund möchte Giovanni Reyna (22) angesichts einer nur noch bis 2026 befristeten Anstellung im Sommer verkaufen. Zehn bis 15 Millionen Euro stellt man sich an der Strobelallee als Ablöse für den Offensivspieler vor, der unter anderem einen Markt in Spanien, Frankreich und Italien hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein erster konkreter Interessent ist jetzt durchgesickert. ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass Inter Mailand an dem 1,85 Meter großen Rechtsfuß dran ist, der sich in der laufenden Spielzeit gerade einmal fünfmal in der BVB-Startelf wiederfand (21 Einsätze, drei Scorerpunkte).

Ferner ist Reyna nicht der einzige US-Amerikaner, auf den es die Nerazzurri abgesehen haben. Dem italienischen Portal zufolge befinden sich Rechtsverteidiger Joe Scally (22/Borussia Mönchengladbach), Mittelstürmer Ricardo Pepi (22/PSV Eindhoven) sowie Mittelfeldakteur Malik Tillman (22/PSV Eindhoven) ebenfalls im Visier der Mailänder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fokus auf den US-Markt

Hintergrund sei, dass Inter den nord- sowie mittelamerikanischen Markt mit Blick auf die WM als strategisch wichtig ansieht und sich deshalb mit Profis aus der genannten Region verstärken möchte.

„Wir müssen in der Lage sein, neue Strategien zu entwickeln, um die wichtigsten Märkte der Welt zu erobern. Allen voran den amerikanischen Markt“, machte Klubpräsident Giuseppe Marotta vor kurzem keinen Hehl aus seiner Zielausrichtung. Gut möglich, dass sich der Tabellenführer der Serie A dafür in der Bundesliga bedient.