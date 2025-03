BVB-Abschied: Das Preisschild für Reyna

Für Giovanni Reyna läuft es wieder etwas besser im Trikot von Borussia Dortmund. Unter Trainer Niko Kovac kam der US-Amerikaner zuletzt sogar zweimal in der Startelf zum Einsatz. BVB-nahe Medien sind sich angesichts eines 2026 auslaufenden Vertrags aber einig darüber, dass Reyna im Sommer die Schwarz-Gelben höchstwahrscheinlich verlassen wird.

‚Sky‘ liefert nun erste Details dazu, wie ein Transfer ablaufen können. Dem Pay-TV-Sender zufolge hat der Offensivspieler vor allem in Spanien, Italien und Frankreich einen Markt. Mehrere Klubs aus diesen Ländern sollen sich bereits gemeldet und ihr Interesse hinterlegt haben.

Als aktuelle Preis-Bewertung stehen laut ‚Sky‘ zehn bis 15 Millionen Euro im Raum. 2019 war Reyna vom New York City FC ablösefrei in die Jugendabteilung des BVB gewechselt. Obwohl man sich bei den Schwarz-Gelben die langfristige Entwicklung des 22-Jährigen sicherlich anders vorgestellt hat, könnte also immerhin ein Transferplus bei herumkommen.