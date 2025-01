Medien: BVB entlässt Sahin

Borussia Dortmund zieht offenbar die Reißleine. Wie die ‚Bild‘ vermeldet, wurde Cheftrainer Nuri Sahin mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Sahin habe sich bereits von der Mannschaft verabschiedet. Vorausgegangen war die gestrige Champions League-Niederlage gegen den FC Bologna (1:2).

Die Pleite in Italien war die vierte in Folge. In der Königsklasse ist Schwarz-Gelb vor den heutigen Partien auf Platz 13 abgerutscht, in der Bundesliga auf Rang zehn. Das Minimalziel CL-Qualifikation ist sieben Punkte entfernt und somit in akuter Gefahr.

Update (09:07 Uhr): Der BVB hat die Sahin-Entlassung jetzt auch offiziell bestätigt.

Sahin hatte nach zuvor halbjähriger Anstellung als Co-Trainer im vergangenen Sommer den Posten als Chefcoach übernommen. Nach gutem Start manifestierte sich in den zurückliegenden Wochen ein klarer Abwärtstrend. Diesen will der BVB nun mit einem Trainerwechsel stoppen.

Wer auf den 36-jährigen Ex-BVB-Profi folgt, ist noch nicht durchgesickert. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem die vereinslosen Erik ten Hag, Urs Fischer und Niko Kovac. Der ehemalige Benfica-Trainer Roger Schmidt und DFB-Co-Trainer Sandro Wagner stehen wohl nicht zur Verfügung.