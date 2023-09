M’gladbach: Eigengewächs Reitz verlängert vorzeitig

Rocco Reitz bleibt Borussia Mönchengladbach erhalten. Wie die Fohlen bekanntgeben, verlängert das Eigengewächs seinen 2024 auslaufenden Vertrag bis 2026. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt seit seiner Jugendzeit beim Bundesligisten, durchlief unter anderem die U17 und die U19.

Der 21-Jährige freut sich über die Ausdehnung der Zusammenarbeit: „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben. Ich bin mehr als mein halbes Leben bei Borussia und der Verein ist längst mein zweites Zuhause geworden. Dass ich meinen Traum hier leben darf, macht mich stolz und dafür bin ich dankbar.“

Geschäftsführer Sport Roland Virkus sagt mit Blick auf die Verlängerung: „Das hat sich Rocco angesichts seiner Entwicklung in den vergangenen Monaten total verdient. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler mit einer Top-Mentalität, der auch fußballerisch einen wichtigen Schritt gemacht hat. Und nicht zuletzt freut es mich, dass es mit ihm ein Junge aus der Gegend geschafft hat, der schon als Siebenjähriger zu Borussia gekommen ist.“

Versprechen für die Zukunft

In der laufenden Saison pendelt Reitz bei den Gladbachern zwischen Startelf und Ersatzbank. In zwei Bundesligapartien wurde er in die Anfangsformation berufen, in zwei weiteren kam er von der Bank. Das neue Arbeitspapier zeigt, dass man am Niederrhein langfristig mit dem Rechtsfuß plant.