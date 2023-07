Werder: Baumann bestätigt Angebot für Schmidt

Frank Baumann hat sich zum aktuellen Stand im Transferpoker um Niklas Schmidt geäußert. „Da kam ein gutes Angebot aus Toulouse für ihn und für uns. Beide Seiten beschäftigen sich damit. Es ist so, dass Niklas sich noch nicht entschieden hat, Werder zu verlassen, weil er sich wohlfühlt, noch nicht weiß, ob er den Schritt machen will“, zitiert ‚Sky‘ den Geschäftsführer Sport des SV Werder Bremen.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT berichtete vor rund eineinhalb Wochen exklusiv vom Toulouser Angebot für Schmidt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2025 an den SVW gebunden. Schmidt durchlief die Jugendabteilung der Hanseaten und stand in der vergangenen Saison in 25 Pflichtspielen auf dem Platz.

Lese-Tipp

Werder bestätigt: Buchanan vor dem Abflug