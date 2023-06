HSV: Neuer Rechtsverteidiger aus Belgien?

Der Hamburger SV bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit und hat einen Kandidaten für die rechte Abwehrseite ausgemacht. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, bekundet der HSV Interesse an Alessio Castro-Montes vom belgischen Erstligisten KAA Gent- Dem Bericht zufolge hielt sich der 26-jährige Belgier bereits für persönliche Verhandlungen in der Hansestadt auf. Die Hamburger sind allerdings nicht allein im Werben um Castro-Montes.

Dem Rechtsfuß liegen laut ‚Abendblatt‘ mehrere Angebote aus der Ligue 1, der Serie A sowie aus der englischen Championship vor. In der kommenden Woche will Castro-Montes demnach entscheiden, mit welchem Klub er die Gespräche intensivieren will. Bei Gent geht der Abwehrspieler in sein letztes Vertragsjahr. Für den Klub kam Castro-Montes in der abgelaufenen Saison 46 Mal zum Einsatz (sieben Scorerpunkte). Sein Vertrag läuft 2024 aus, ein Transfer ist also das wahrscheinlichste Szenario.

