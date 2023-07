HSV droht Königsdörffer-Abgang

Ransdorf Königsdörffer denkt über einen Abschied vom Hamburger SV nach. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 21-jährige Angreifer klubintern hinterlegt, dass er einen Transferwunsch einreichen wird, sollte sich seine Rolle unter Trainer Tim Walter nicht vergrößern. Königsdörffer wolle die Saisonvorbereitung und möglicherweise den Saisonstart abwarten, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft.

Der gebürtige Berliner, der im September 2022 für die ghanaische Nationalmannschaft debütierte, war vor einem Jahr für 1,2 Millionen Euro von Dynamo Dresden zum HSV gewechselt. Dort stand er in 31 Zweitliga-Spielen auf dem Feld, allerdings nur 16 Mal von Beginn an. In der Aufstiegsrelegation, in der die Hamburger am VfB Stuttgart scheiterten, wurde Königsdörffer ebenfalls nur zweimal eingewechselt.

