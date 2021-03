Real Sociedad bindet Monreal

Nacho Monreal (35) und Real Sociedad gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie die Basken offiziell mitteilen, verlängert der spanische Routinier seinen Kontrakt bis 2022.

Der Linksverteidiger spielt seit 2019 in San Sebastián und gehört seitdem zum erweiterten Stammpersonal. In der laufenden Spielzeit stand Monreal in 25 Pflichtspielen für den La Liga-Vertreter auf dem Rasen, erzielte dabei zwei Treffer und lieferte einen Assist.