Galatasaray zieht Option bei Mohamed

Galatasaray wandelt die Leihe von Mostafa Mohamed in eine Festverpflichtung um. Wie der Istanbuler Klub bekanntgibt, wird die umgerechnet 3,5 Millionen Euro teure Kaufoption für den 24-Jährigen gezogen. Als Leihgebühr flossen bereits rund 1,7 Millionen Euro an den ägyptischen Klub Zamalek SC.

Mohamed fungiert bei Galatasaray meist als Joker. In 17 Pflichtspielen stand der Mittelstürmer nur sechsmal in der Startelf. Dabei gelangen Mohamed fünf Treffer. Im europäischen Wettbewerb blieb der neunfache Nationalspieler Ägyptens in elf Partien dagegen ohne Tor.