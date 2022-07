Klub gefunden: Fein verlässt den FC Bayern

Mehr als eineinhalb Jahrzehnte schnürt Adrian Fein seine Schuhe nun schon für den FC Bayern München, ein Spiel für das Bundesligateam bestritt der Rechtsfuß in diesem Zeitraum allerdings nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sport1‘ zieht es Fein in die Major League Soccer zum Los Angeles FC. Dort trainiere der 23-Jährige bereits mit, finale Details seien allerdings noch zu klären. Im Anschluss winkt dann ein fester Wechsel, denn verliehen werden kann Fein angesichts seines 2023 auslaufenden Vertrags nicht mehr.

Feins jüngste Versuche in Deutschland waren nicht von Erfolg gekrönt. Während seiner Hinrundenleihe an die SpVgg Greuther Fürth kam er nur selten zum Zug. In der zweiten Saisonhälfte versuchte er sich bei Dynamo Dresden, dort handicapte dann eine langwierige Oberschenkelblessur.