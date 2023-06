Nach „lächerlichem“ Angebot: Leipzig plant neuen Carvalho-Vorstoß

Ein Transfer von Fabio Carvalho zu RB Leipzig gestaltet sich schwierig. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, möchte der FC Liverpool sein Offensivtalent in diesem Sommer lediglich auf Leihbasis ziehen lassen. Aus diesem Grund hat man an der Anfield Road ein erstes Angebot des Bundesligisten, so berichten die ‚Times‘ und ‚The Athletic‘ unisono, abgelehnt und für „lächerlich“ befunden.

Ebenjenes soll sich auf knapp 14,5 Millionen Euro belaufen haben. Von der Abfuhr möchten sich die Sachsen dem ‚kicker‘ zufolge aber nicht beirren lassen. Wie das Fachmagazin ausführt, planen die Bullen zeitnah einen zweiten Vorstoß. Noch poche der Verein um Trainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Jörg Schmadtke jedoch auf eine Leihe oder einen Verkauf mit Rückkaufoption.

Ob sich die Leipziger darauf einlassen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Dass der 20-Jährige die Reds temporär verlässt, gilt laut ‚The Athletic‘ „nach wie vor als das wahrscheinlichste Szenario in diesem Sommer“. Interesse an einer Verpflichtung signalisieren auch Klubs aus der Premier League und Union Berlin.