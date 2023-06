Auch Union an Carvalho dran?

Union Berlin zählt offenbar zu den Verehrern von Fábio Carvalho vom FC Liverpool. Dem ‚Daily Mirror‘ zufolge gehören die Eisernen neben RB Leipzig, Benfica Lissabon, Brighton & Hove Albion und dem FC Fulham zu den Interessenten für den 20-Jährigen. Bei den Reds kommt der Offensivspieler nur sporadisch zum Einsatz und muss sich mit einem Bank-Dasein begnügen.

Jürgen Klopp öffnete Carvalho bereits die Tür: „Ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass Fábio ausgeliehen wird oder was auch immer. Wir werden sehen.“ Dessen ungeachtet bleibt abzuwarten, ob die Spur zum Hauptstadtklub in den kommenden Wochen heißer wird. An der Anfield Road hat der Portugiese einen Vertrag bis 2027.

