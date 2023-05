Leipzig will bei City zuschlagen – Absage aus Liverpool

RB Leipzig könnte sich im Sommer-Transferfenster bei Manchester City bedienen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Verantwortlichen des Bundesligisten den defensiven Mittelfeldspieler Shea Charles auf dem Zettel. Der erst 19-jährige Rechtsfuß besitzt bei den Citizen allerdings einen Vertrag bis 2027.

Charles spielt derzeit vor allem in der U23 von City eine Rolle, konnte in der laufenden Saison aber bereits einen Einsatz bei den Profis verbuchen. Neben den Leipzigern beobachten auch Borussia Dortmund und der FC Everton das Talent aus Nordirland.

Korb von der Anfield Road

Mit einem Transfergesuch beim FC Liverpool soll Leipzig derweil gescheitert sein. Laut der ‚Times‘ wurde ein Angebot der Sachsen für Mittelfeldspieler Fábio Carvalho als „lächerlich“ abgetan. Zwar sind die Reds offen für Angebote für den 20-Jährigen, allerdings kommt für Liverpool nur eine Leihe in Frage. Das Team von Jürgen Klopp sieht in dem Youngster trotz mangelnder Einsatzzeiten in der abgelaufenen Saison nach wie vor einen wichtigen Spieler für die Zukunft.

Carvalho war im vergangenen Sommer für umgerechnet rund sechs Millionen Euro vom FC Fulham an die Anfield Road gewechselt. In seinem ersten Jahr unter Klopp absolvierte der technisch begabte Rechtsfuß allerdings nur zehn Prozent der möglichen Einsatzminuten. Klopp ließ zuletzt durchblicken, dass Carvalho andernorts mehr Spielpraxis erhalten soll: „Es besteht die Möglichkeit, dass er ausgeliehen wird.“ An Liverpool ist der Youngster noch bis 2027 gebunden.