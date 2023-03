BVB: Das nächste City-Juwel im Visier

Der Name Shea Charles ist den Verantwortlichen von Borussia Dortmund offenbar wohlbekannt. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der Bundesliga-Tabellenführer die Entwicklung des talentierten Sechsers genau im Blick. Der 19-jährige Charles ist ein defensiver Mittelfeldspieler aus der Jugend von Manchester City.

Aktuell kommt der Youngster bei den Skyblues in der U21 zum Einsatz. Charles ist Leistungsträger und Kapitän des Teams, sein Vertrag bei City läuft noch bis 2027. Es stellt sich aber natürlich die Frage, ob Charles beim Starensemble des englischen Meisters eine mittelfristige Perspektive sieht.

Perfekter Bellingham-Nachfolger?

In Dortmund könnte er diese schon eher haben. Denn der nordirische A-Nationalspieler (drei Länderspiele) hat ähnliche Anlagen wie Jude Bellingham. Genau wie der Engländer ist auch Charles im zentralen Mittelfeld beheimatet und er bringt ebenfalls ein interessantes Paket aus Dynamik, Technik und Zweikampfstärke mit.

Bellinghams Zukunft in Dortmund ist ungewiss. Neben Real Madrid will ausgerechnet auch ManCity den Ausnahmekönner haben. Die Skyblues könnten in den Verhandlungen mit dem BVB ein ganz spezielles Ass namens Shea Charles im Ärmel haben.