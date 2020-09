Yeboah verlässt die Wölfe

John Yeboah und der VfL Wolfsburg gehen getrennte Wege. Wie der Bundesligist verkündet, heuert der 20-Jährige bei Willem II an. Beim Klub aus der Eredivisie erhält der Stürmer einen Dreijahresvertrag.

Yeboah kommt aus der Wolfsburger Jugend und verbrachte die abgelaufene Saison bereits in den Niederlanden bei VVV Venlo. In 18 Einsätzen in der Eredivisie verbuchte der Youngster ein Tor und einen Assist. Für den VfL kam der U20-Nationalspieler des DFB insgesamt nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen.