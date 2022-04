Nübel spricht über BVB- und RB-Absagen

Alexander Nübel hat erklärt, warum er sich im Sommer 2020 gegen einen Wechsel zu Borussia Dortmund oder RB Leipzig und für den FC Bayern entschieden hat. „Ich habe bei Schalke gespielt, und ich war und bin immer noch Schalke-Fan“, so der 25-jährige Torhüter in der ‚Sport Bild‘ über das damalige BVB-Interesse, „ich liebe den Verein, die Mitarbeiter und wünsche dem Klub den Aufstieg. Zudem glaube ich, dass die Eingewöhnungsphase beim BVB, aufgrund meiner Schalke-Vergangenheit, schwierig geworden wäre. Deswegen stand das nicht zur Debatte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein möglicher Transfer zu RB war da deutlich konkreter: „Darüber habe ich intensiv nachgedacht. Den damaligen Sportdirektor Markus Krösche kannte ich aus Paderborn. Das war eine reizvolle Option, aber am Ende habe ich mich für Bayern entschieden.“ In München verbrachte Nübel eine Saison als Ersatztorhüter, ehe er sich für zwei Jahre an die AS Monaco verliehen ließ. Über seinen Bayern-Wechsel sagt Nübel: „Ich würde es genau wieder so machen.“