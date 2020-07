Gladbach schnappt sich Wolf

Marco Rose bekommt ein neues Fohlen für seinen Stall. Wie Borussia Mönchengladbach offiziell verkündet, wechselt der 21-jährige Hannes Wolf von RB Leipzig an den Niederrhein. Der Österreicher kommt zunächst auf Leihbasis. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

„Hannes ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der schon in Salzburg mit unserem Trainer Marco Rose zusammengearbeitet hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive verbessern wird“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl, „in der vergangenen Saison konnte er leider aufgrund einer langwierigen Verletzung bei RB Leipzig nicht viele Spiele machen. Wir freuen uns, dass er sich nun für Borussia entschieden hat und wollen gemeinsam einen erfolgreichen Weg gehen.“

Erst im vergangenen Sommer hatte Leipzig den Linksfuß für zwölf Millionen Euro vom Schwesterklub aus Salzburg geholt. Erst verhinderte ein Beinbruch den Durchbruch in Sachsen, nach der Genesung setzte Coach Julian Nagelsmann dann aber weiterhin auf andere Spieler. In Gladbach will Wolf nun die Kurve kriegen.