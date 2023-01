VfB denkt an Ayhan

Der VfB Stuttgart ist bei der Suche nach einem neuen Verteidiger auf einen ehemaligen Bundesligaprofi aufmerksam geworden. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich Kaan Ayhan auf dem Radar der Schwaben befindet.

Noch haben mit dem 28-Jährigen der Boulevardzeitung zufolge allerdings keine Gespräche stattgefunden. Der gebürtige Gelsenkirchener steht noch bis 2024 bei der US Sassuolo unter Vertrag. Aufgrund des geringen Transfer-Budgets des derzeitigen Tabellen-16. scheine eine Leihe mit Kaufoption denkbar.

In der laufenden Saison stand Ayhan für Sassuolo in zehn von 16 Serie A-Partien auf dem Rasen. Neben beiden Positionen in der Innenverteidigung kann der türkische Nationalspieler auch in das defensive Mittelfeld oder auf die rechte Abwehrseite ausweichen.