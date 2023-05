Statements zu Hummels & Bellingham: Kehl lässt aufhorchen

Sebastian Kehl zeigt sich optimistisch, zeitnah den Vertrag von Mats Hummels (34) verlängern zu können. „Wir sind in guten Gesprächen. Heute habe ich noch nichts Offizielles zu verkünden. Aber ich führe mit Mats jede Woche ausführliche Gespräche“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund bei ‚Sky90‘. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft zum Saisonende aus und soll zunächst um eine Saison verlängert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus diesem Wunsch macht Kehl keinen Hehl: „Wir wollen mit Mats verlängern, das weiß er.“ Die Zeit des Abwartens und Abwägens müsse nun aber enden. „Er weiß auch, dass wir bald – am besten noch vor Saisonende – eine Entscheidung von ihm brauchen“, mahnt der BVB-Boss und erhöht damit dezent den Druck auf den Entscheider. Andererseits: Dass sich Hummels in dieser Phase der Karriere viel Zeit für seine Entscheidung lässt, „verstehen wir sehr gut“, so Kehl weiter.

Lese-Tipp

Hazard spricht über BVB-Rückkehr

„Nicht gänzlich chancenlos“ bei Bellingham

Die Hoffnung auf einen Verbleib von Mittelfeldstar Jude Bellingham (19), will der Dortmunds Chef-Kaderplaner derweil noch nicht begraben. „Ich muss mich auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten“, sagte Kehl, „er ist ein überragender Spieler, ihn zu verlieren, würde definitiv sehr wehtun. Trotzdem sind wir aktuell sehr entspannt und forcieren nichts.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er sei mit Bellinghams Eltern „in Kontakt“, eine Deadline für die Entscheidung gebe es nicht. „Wir lassen alles auf uns zukommen. Aber ich sehe uns da auch nicht gänzlich chancenlos“, mühte sich Kehl um Optimismus, „alles andere wird am Ende auch vom Spieler und dem Umfeld abhängig sein.“ Bellingham ist sich nach übereinstimmenden Medienberichten mit Real Madrid grundsätzlich einig. Nach FT-Infos laufen auch Verhandlungen zwischen den Klubs, bislang aber noch ohne Durchbruch.