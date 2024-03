Chelsea: Sterling trifft Grundsatzentscheidung

Raheem Sterling will dem FC Chelsea im Sommer offenbar erhalten bleiben. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, plant der englische Linksaußen nicht, die Stamford Bridge nach zwei Jahren wieder zu verlassen. Trotz der schwierigen Saison wolle er bei den Blues bleiben und nicht das Weite suchen. Auch ein Transfer nach Saudi-Arabien komme für ihn nicht in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hielten sich Gerüchte, Klubs aus der Saudi Pro League könnten ihr Glück bei Sterling probieren. Doch für den 82-fachen englischen Nationalspieler, ausgestattet mit einem bis 2027 gültigen Vertrag, ist ein Wechsel in die Wüste laut der englischen Tageszeitung grundsätzlich keine Option. Mit Chelsea belegt Sterling derzeit nur Platz elf in der Premier League. Er selbst kommt auf 18 Scorerpunkte in 36 Saisonspielen.