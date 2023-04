Wolfsburg: Sasion-Aus für Nmecha?

Der VfL Wolfsburg kann voraussichtlich in dieser Saison nicht mehr auf Angreifer Lukas Nmecha zurückgreifen. „Er kann im Finish der Meisterschaft nicht eingreifen. Er versucht immer zu lachen, aber im Moment fällt ihm das ein bisschen schwer“, zitiert der ‚kicker‘ Wolfsburgs Cheftrainer Niko Kovac.

Seit Mitte März muss der VfL inzwischen auf den am Knie verletzten Nmecha verzichten. „Wir wollen ihn in Ruhe schmerzfrei bekommen. Er ist jetzt in der Reha, macht dort kleine Fortschritte. Diese Fortschritte müssen wir von Woche zu Woche neu bewerten. Aber ich glaube nicht, dass er in der näheren Zukunft bereits wieder im Mannschaftstraining sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass es erst zur neuen Saison wieder etwas wird“, so Kovac über den siebenfachen Nationalspieler.

