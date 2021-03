Milans Kontakt zu Núñez: Was ist dran?

Paolo Maldini ist mutmaßlich auf der Suche nach einem neuen Stürmer für die kommende Saison. FT kann bestätigen, dass der Technische Direktor des AC Mailand ein Auge auf Darwin Núñez (21) von Benfica Lissabon geworfen hat und es Kontakt zwischen den Rossoneri und den Vertretern des uruguayischen Stürmers gibt. Ein formelles Angebot liegt jedoch noch nicht vor.

Seit seiner Ankunft in der portugiesischen Hauptstadt weiß der Angreifer zu überzeugen. Da er in Liga NOS als eines der größten Talente gilt, steht sein Name nicht nur bei Milan auf der Liste. Auch der FC Barcelona und Manchester City wurden schon mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht. Trotz einer Ausstiegsklausel von 150 Millionen Euro soll Benfica Berichten zufolge schon ab einer Summe von 50 Millionen gesprächsbereit sein.