Ablösefrei: Diese (Ex-) Stars gibt es zum Nulltarif

Edinson Cavani (33): Der Torjäger wäre im Winter beinahe bei Atlético Madrid gelandet, der Deal scheiterte aber am Veto von Paris St. Germain. Jetzt ist Cavani ablösefrei. Wohin es den Uruguayer zieht, ist offen. Gerne würde er in Europa bleiben. Atlético bleibt eine Option, Benfica Lissabon, Inter Mailand und die Boca Juniors haben angeklopft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Malang Sarr (21): Der Innenverteidiger hat sich frühzeitig entschieden, seinen auslaufenden Vertrag bei OGC Nizza nicht zu verlängern. Nun stehen ihm zahlreiche Türen offen. Angeblich wünscht sich Sarr einen Wechsel nach Deutschland. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Schalke 04, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig gelten als interessiert.

Antonio Valencia (34): Nachdem der Routinier in der vergangenen Saison wieder in seiner ecuadorianischen Heimat für LDU Quito am Ball war, könnte er seine Karriere nun in Brasilien fortsetzen. Medienberichten zufolge ist der Rechtsverteidiger bei gleich fünf brasilianischen Erstligisten im Gespräch.

Angel Gomes (19): Der Edeltechniker gilt als eines der größten Talente der Nachwuchsakademie von Manchester United. Klubs aus Italien, Portugal, Frankreich, England und auch Deutschland haben den jungen Mittelfeldspieler, für den lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig wird, auf dem Zettel.

Mario Mandzukic (34): Zuletzt war der Vizeweltmeister für den Al Duhail Sports Club in Katar aktiv. Sieben Spiele und ein Tor später trennten sich die Wege wieder. Mandzukic löste seinen Vertrag Anfang Juli auf. Franck Ribéry soll sich nun beim AC Florenz für die Verpflichtung seines Ex-Kollegen aus Bayern-Zeiten stark machen.

Juan Iturbe (27): Der paraguayische Nationalspieler war einst eine heiße Aktie, wechselte 2014 für stolze 24,5 Millionen Euro von Hellas Verona zur AS Rom. Mittlerweile ist Iturbe ein Wandervogel geworden. Zuletzt war er für drei verschiedene Klubs in Mexiko am Ball. Bleiben durfte er aber nicht. Serie A-Aufsteiger Benevento Calcio soll die Fühler ausstrecken.

Seydou Doumbia (32): Der Ivorer stand schon in Papua-Neuguinea, der Elfenbeinküste, Japan, der Schweiz, Russland, Italien und England unter Vertrag. Immerhin 15 Mal netzte er in der Champions League. Letzte Station war bis Februar der FC Sion. Wegen der Coronakrise wurde der Kontrakt dann im März fristlos gekündigt. Doumbia wird nun eifrig bei Klubs angeboten, unter anderem in Griechenland.

Samir Nasri (33): Der 41-malige französische Nationalspieler bekam nach seiner Dopingsperre zuletzt noch einen Job beim RSC Anderlecht, für den er dann aber nur achtmal auflief. Von Oktober an verpasste Nasri sämtliche Spiele verletzungsbedingt, im Unfrieden trennten sich beide Seiten nun. Ob sich noch ein Klub durchringt, dem Ex-Star einen Vertrag anzubieten?

John Mikel Obi (33): Mit Chelsea gewann der Nigerianer die Champions League und die Europa League. Nach elf Jahren im Blues-Trikot zog Obi dann weiter. Trabzonspor hieß der letzte Arbeitgeber. Weil er dort die Fortsetzung des Ligabetriebs trotz der Corona-Pandemie kritisierte, kam es zur vorzeitigen Trennung. West Bromwich Albion, Benevento Calcio und andere Vereine haben die Angel ausgeworfen.

Marco Fabián (30): 43 Mal (acht Tore, sieben Assists) lief der Mexikaner in der Bundesliga für Frankfurt auf. Über Philadelphia ging es nach Katar, nun ist der Mittelfeldspieler vereinslos. Anfragen gibt es aus Mexiko und Spanien. Auch einer Bundesliga-Rückkehr wäre Fabián nicht abgeneigt.

Kevin Mirallas (32): Royal Antwerpen hatte den 60-maligen belgischen Nationalspieler zuletzt auf dem Gehaltszettel. Nun ist der Rechtsaußen auf Vereinssuche. Eine heiße Spur führt zum Ex-Klub Standard Lüttich, wo die Karriere einst begann.

Loïc Rémy (33): Der ehemalige französische Nationalspieler (31 Länderspiele) sollte eigentlich ablösefrei von OSC Lille zu Benevento Calcio wechseln. Dort gab es aber Probleme beim Medizincheck und nun steht ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft des Stürmers.

Aaron Lennon (33): Der frühere Tottenham-Star spielte wie Joe Hart nur noch eine untergeordnete Rolle beim FC Burnley. Lennon ist bei seinem Ausbildungsklub Leeds United im Gespräch, nachdem sich der Zweitligist am Wochenende den Aufstieg in die Premier League sicherte.

Nathaniel Clyne (29): Nach fünf Jahren und 103 Pflichtspielen für den FC Liverpool ist der Rechtsverteidiger erstmals in seiner Karriere vereinslos. Crystal Palace und West Ham United erkundigten sich vor ein paar Wochen nach dem 14-fachen englischen Nationalspieler.

Jordan Ibe (24): Nach einer Saison zum Vergessen (Vier Spiele, null Tore) erhielt der Angreifer vom AFC Bournemouth keinen neuen Vertrag. Trotz der Horror-Bilanz buhlen Celtic Glasgow sowie Besiktas um die Dienste des ehemaligen Klopp-Schützlings.

Joe Hart (33): Der ehemalige englische Nationalkeeper sucht nach nur drei Pflichtspieleinsätzen für den FC Burnley in der abgelaufenen Saison nach einer neuen Herausforderung. Celtic Glasgow beschäftigte sich zuletzt intensiv mit einer Verpflichtung des Routiniers, scheint jedoch mittlerweile von einem Transfer abzurücken.

Yohan Cabaye (34): Die AS St. Étienne und der Mittelfeld-Routinier gehen getrennte Wege. Das nächste und letzte Ziel des einstigen PSG-Profis könnte in der Major League Soccer liegen, so hört man aus Frankreich.

Nico Gaitán (32): Vier Jahre ist es her, da legte Atlético Madrid 25 Millionen Euro für den Außenstürmer auf den Tisch – ein totaler Flop. Über China und die USA landete der Argentinier Anfang des Jahres bei OSC Lille. Vier Kurzeinsätze später wurde die Saison in Frankreich vorzeitig beendet. Losen Gerüchten zufolge sollen die Boca Juniors und Besiktas angeklopft haben.