Fulhams Seri zu Benfica?

Jean Michaël Seri könnte ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, zeigt Benfica Interesse an dem Mittelfeldmotor des Fulham, der vor einiger Zeit auch mal bei Borussia Dortmund gehandelt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damals, im Sommer 2018, schloss sich Seri stattdessen für 30 Millionen Euro dem Klub aus dem Londoner Stadtteil Fulham an. Für den Premier League-Vertreter bestritt der 29-jährige Ivorer seitdem nur 36 Partien und war in der vergangenen Saison an Galatasaray verliehen.