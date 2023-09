VfB: Vagnoman-Comeback in Kürze

Josha Vagnomans Rückkehr ins Mannschaftstraining vom VfB Stuttgart ist in greifbarer Nähe. Wie der ‚kicker‘ berichtet, erwarten die Schwaben, dass der rechte Außenbahnspieler am kommenden Montag oder Dienstag „wieder eine volle Trainingseinheit absolvieren kann“.

Anfang August wurde Vagnoman von einer Mittelfußprellung heimgesucht. In der Folge verpasste der deutsche Nationalspieler (ein Länderspiel) den Saisonstart. Eine Rückkehr in den Kader vom VfB am Freitag gegen Darmstadt 98 (20:30 Uhr) ist wohl noch kein Thema.