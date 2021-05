VfB Stuttgart: Premier League-Gerüchte um González

Brighton & Hove Albion nimmt erneut Nicolás González ins Visier. Laut der ‚Daily Mail‘ haben die Seagulls ihr Interesse am Angreifer des VfB Stuttgart neu entfacht. Bereits im vergangenen Sommer soll der Argentinier mit dem Premier League-Klub Transfergespräche geführt haben.

Ein Klubwechsel scheiterte damals. Kommt es in diesem Sommer anders? Dem Bericht zufolge ist González zumindest interessiert daran, nach Brighton zu wechseln. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis 2024.

In der abgelaufenen Spielzeit zeigte der 23-jährige Argentinier starke Leistungen, hatte jedoch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. So stand er schlussendlich in nur 15 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, kam dabei aber auf sechs Tore und zwei Vorlagen.