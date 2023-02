Starkes Interesse: Lille-Star David in die Bundesliga?

Jonathan David könnte im Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigen mehrere Klubs „starkes Interesse“ am Torjäger des OSC Lille. Namentlich nennt der Transfermarkt-Insider RB Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Sachsen schaue man sich intern nach Möglichkeiten um, wie die Verpflichtung des 23-jährigen Kanadiers umzusetzen sei. Einfach werde ein Transfer aber auch aus finanziellen Gründen nicht. David war im Sommer 2020 für 27 Millionen Euro von KAA Gent zum LOSC gewechselt und steht dort noch bis 2025 unter Vertrag.

Lese-Tipp

Leipzig - ManCity: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nkunku-Nachfolger?

Dabei stehen den Sachsen im Sommer wohl neue monetäre Mittel zur Verfügung. Schließlich ist Christopher Nkunku bereits designierter Neuzugang beim FC Chelsea und spült nach FT-Informationen 60 Millionen Euro plus Boni in die RB-Kassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablöse des 25-Jährigen könnte also zumindest theoretisch in David reinvestiert werden. Andererseits haben die Leipziger mit Benjamin Sesko (19) von RB Salzburg bereits einen Sommerneuzugang für den Angriff offiziell verpflichtet.

David gleicht in seinen Anlagen aber Nkunku eher als Sesko. Denn wie der Franzosen ist der Kanadier ein vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der mit Technik und Torgefahr besticht. In der aktuellen Ligue 1-Saison kommt er auf 15 Tore und vier Assists – geteilter erster Platz in der Torschützenliste.